Окупанти поцілили по дитячому садочку на Херсонщині
Російські окупанти вдень 17 березня обстріляли село Велетенське Білозерської громади на Херсонщині. Під ворожий удар потрапив дитячий садочок
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Через ворожий удар пошкоджено будівлю дитячого садка. У приватних будинках вибиті вікна, пошкоджено паркан і бетонні ворота", - йдеться у повідомленні.
Обійшлося без постраждалих.
- У Калинівській громаді на Херсонщині на російській міні підірвався 57-річний чоловік, який збирав дрова. Його у важкому стані доставили до лікарні.
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