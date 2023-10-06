Окупанти повідомили про атаку морських дронів на Севастополь
Окупаційний "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що в Чорному морі відбувається атака двох морських дронів
Про це він повідомив у Telegram.
"Гучні звуки в районі Північного молу — це розрахунки ППДО (Протипідводного-диверсійного забезпечення, - ред.) Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів", - зазначив представник окупантів.
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