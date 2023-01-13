Окупанти повідомили, що в Бердянську підірвали автомобіль колаборанта Кичигіна

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, а також представники окупаційної влади.

"13.01.2023 року о 19:30 українськими спецслужбами здійснено терористичний акт шляхом підриву у м. Бердянську замінованого автомобіля голови військово-цивільної адміністрації Бердянського району Кічигіна Олексія Миколайовича", - написали окупанти.

За інформацією російських ЗМІ, сила вибуху становила до 1 кг вибухової речовини. Кічигін начебто не постраждав, оскільки вчасно помітив підозрілий предмет на днищі службового авто.

Як додають у телеграм-каналі Бердянськ Сьогодні, Кічигін зрадив Батьківщину ще у 2014 році. А після захоплення міста окупантами 2022-го повернувся та почав боротися за владу. Після підриву автомобіля попереднього гауляйтера, Артема Бардіна, фактично він керував містом.

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