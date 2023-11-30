Окупанти повідомили, що в Криму за шпигунство затримали нібито агента спецслужби України
Начебто агент спецслужб України відстежував пересування підрозділів Росгвардії
Про це повідомило російське агентство Интерфакс.
Як зазначено в повідомленні, ФСБ Росії затримала жителя тимчасово окупованого Криму за підозрою нібито в шпигунстві - збиранні відомостей про пересування Росгвардії та оборонну систему півострова.
У Центрі громадських зв'язків ФСБ заявили, мовляв, за підозрою "у скоєнні шпигунства затримали агента спецслужб України з числа жителів Криму, який за завданням противника відстежував пересування підрозділів Росгвардії, а також збирав дані про систему інженерних споруд і загороджень, призначених для оборони півострова".
За даними відомства, порушено кримінальну справу, триває слідство.
У ФСБ опублікували відео із затриманням чоловіка, але при цьому не уточнили, в якому місті Криму це відбувалося.
- Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому Криму російські силовики зранку 30 листопада проводять обшуки в будинку голови мусульманської релігійної громади "Алушта" Абдула Гафарова.
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