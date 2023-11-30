Окупанти повідомили, що в Криму за шпигунство затримали нібито агента спецслужби України

Про це повідомило російське агентство Интерфакс.

Як зазначено в повідомленні, ФСБ Росії затримала жителя тимчасово окупованого Криму за підозрою нібито в шпигунстві - збиранні відомостей про пересування Росгвардії та оборонну систему півострова.

У Центрі громадських зв'язків ФСБ заявили, мовляв, за підозрою "у скоєнні шпигунства затримали агента спецслужб України з числа жителів Криму, який за завданням противника відстежував пересування підрозділів Росгвардії, а також збирав дані про систему інженерних споруд і загороджень, призначених для оборони півострова".

За даними відомства, порушено кримінальну справу, триває слідство.

У ФСБ опублікували відео із затриманням чоловіка, але при цьому не уточнили, в якому місті Криму це відбувалося.