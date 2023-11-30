У Криму окупанти зранку обшукують будинок глави мусульманської релігійної громади "Алушта" Абдула Гафарова
У тимчасово окупованому Криму російські силовики зранку 30 листопада проводять обшуки в будинку голови мусульманської релігійної громади "Алушта" Абдула Гафарова
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
Зазначається, що перші відомості про обшук надійшли о 6:20 ранку.
Наразі у будинку Гафарова перебувають п'ятеро неповнолітніх дітей від року до 15 років.
"Приблизно о 6:30 ранку до нас сильно постукали у двері з вимогою відчинити. Поки ми прокинулися і почали розуміти, що відбувається, чоловік сказав одягатися, а вони все дужче й дужче почали стукати", - розповіла дружина Гафарова.
За її словами, силовики проводили обшук, дивилися, а також одразу спитали, чи є заборонена література, зброя і таке інше. Окупанти також попередили про заборону відеофіксації обшуку.
Довідка. У серпні 2023 року Гафарову призначили адміністративний арешт за статтею 20.2.2 КоАП РФ (Організація масового одночасного перебування та (або) пересування громадян у громадських місцях, які спричинили порушення громадського порядку). Він провів у слідчому ізоляторі 4 доби. Тоді його затримали біля будівлі Київського районного суду у Сімферополі, куди він приїхав на відкрите судове засідання.
- 23 листопада в Криму російські силовики провели обшуки та затримали трьох членів мусульманської релігійної громади "Алушта".
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