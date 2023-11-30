У Криму окупанти зранку обшукують будинок глави мусульманської релігійної громади "Алушта" Абдула Гафарова

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Зазначається, що перші відомості про обшук надійшли о 6:20 ранку.

Наразі у будинку Гафарова перебувають п'ятеро неповнолітніх дітей від року до 15 років.

"Приблизно о 6:30 ранку до нас сильно постукали у двері з вимогою відчинити. Поки ми прокинулися і почали розуміти, що відбувається, чоловік сказав одягатися, а вони все дужче й дужче почали стукати", - розповіла дружина Гафарова.

За її словами, силовики проводили обшук, дивилися, а також одразу спитали, чи є заборонена література, зброя і таке інше. Окупанти також попередили про заборону відеофіксації обшуку.

Довідка. У серпні 2023 року Гафарову призначили адміністративний арешт за статтею 20.2.2 КоАП РФ (Організація масового одночасного перебування та (або) пересування громадян у громадських місцях, які спричинили порушення громадського порядку). Він провів у слідчому ізоляторі 4 доби. Тоді його затримали біля будівлі Київського районного суду у Сімферополі, куди він приїхав на відкрите судове засідання.