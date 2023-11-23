Окупанти вранці обшукали та затримали членів мусульманської релігійної громади "Алушта" в Криму
У тимчасово окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали трьох членів мусульманської релігійної громади "Алушта"
Про це повідомляє "Кримська солідарність".
Зазначається, що російські силовики прийшли до кримських татар з обшуками о 6 ранку. Йдеться про Юсуфа Аширова, а також двох членів громади Вілена Усеїнова та Зінура Аппазова.
"Сьогодні у моєї сестри відбувається обшук. Її чоловік - Усеїнов Вілен Усеїнович, 1981 року народження. У сім'ї 4 дітей. Також у будинку проживає мама Вілена, пенсіонерка із постійним артеріальним тиском. Але нікого з родичів зараз до них у будинок не пропускають, сказали, що не зобов'язані ні перед ким звітувати і вигнали з двору", - розповіла Фатіма Гафарова, родичка Вілена Усеїнова.
Відомо, що незалежна релігійна громада зазнає тиску не вперше. У червні 2020 року імама Аширова оштрафували за незаконну місіонерську діяльність на 5 тисяч рублів.
Близько 10 ранку обшуки у будинках кримських татар мусульман завершилися. Наразі вони перебувають у статусі затриманих, але які звинувачення їм висуваються - невідомо. Аширова, Усеїнова та Аппазова відвезли співробітники Центру з протидії екстремізму до відділу поліції в Алушті.
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