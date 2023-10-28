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Незаконно засудженого заступника голови Меджлісу Джеляла етапують у Сибір

28 жовтня, 2023 субота
01:52
Війна з Росією Наріман Джелялов

Одного з лідерів кримськотатарського національного руху Нарімана Джеляла етапують в Мінусінськ у Східному Сибіру

Про це повідомив український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв в UA.SOUTH.

У публікації зазначається, що з Криму вивезли також двоюрідних братів Асана та Азіза Ахтемових.

Цих трьох кримців окупанти засудили торік – Джеляла на 17, Асана Ахтемова на 15, а Азіза на 13 років ув’язнення – за сфальсифікованим обвинуваченням у тероризмі.

"Насправді, першому заступникові голові Меджлісу Наріману Джелялу та кримськотатарським активістам братам Ахтемовим російська влада помстилася за руйнування образу мирного "повернення Криму до рідної гавані", - зазначає автор.

Напередодні арешту Джелял брав участь в установчому саміті Кримської платформи в Києві 23 серпня 2021 року. Він залишався одним з небагатьох політиків, що не зважали на посилення репресивної машини Кремля, і публічно виступав в українських медіа, називаючи окупанта окупантом. Його і братів Ахтемових окупанти викрали з дому проти ночі 4 вересня 2021 року.

Вже кілька тижнів з Джелялом нема зв’язку. Адвокат Микола Полозов каже, що етап – найскладніша частина в житті ув’язненого. Все що завгодно може трапитися саме під час транспортування засуджених.

"Те, що від Джеляля немає жодної інформації, має насторожувати загал і змусити всіх прискіпливо слідкувати за діями російської каральної системи" – зазначає Пашаєв.

В Мінусінську відбуватиме покарання і один з братів Ахтемових – Азіз. Він днями вийшов на зв'язок з батьком, повідомив, що наразі перебуває в Челябінську.

Родичі Азіза Ахтемова розповіли UA.SOUTH: етапування триватиме не менше місяця. Дорогою до Сибіру Азіза та Нарімана по кілька днів тримали за ґратами у Краснодарі, Саратові та інших російських містах.

Асана Ахтемова етапують до Владіміра – сумнозвісного Владімірського централа. З ним зв’язку немає.

Дружина Нарімана – Левіза Джелял – каже: востаннє бачила чоловіка в серпні. Тоді їй та родичам дозволили впродовж чотирьох годин поспілкуватися з Наріманом.

Довготермінова зустріч для засуджених до суворого режиму не передбачена. Її дають після етапування і лише 1 раз на рік.

Адвокат Микола Полозов називає етапування до Сибіру кліматичним тиском на політв’язнів, що є традицією радянського ГУЛАГу. За його словами, мета режиму – зламати дисидента, щоб згодом він був безпечним для режиму навіть на волі. Відрізати ув’язненого від спілкування з родичами, дітьми і захисниками – також відпрацьований КГБ спосіб психологічного тиску.

Полозов наводить приклад 60-річного дисидента Алєксєя Горінова, якого торік засудили за дискредитацію армії. Час від часу його навмисно саджають в холодну камеру, аби в’язень застудився і постійно хворів. Там, куди везуть Нарімана і Азіза Ахтемових, для таких тортур клімат підходить майже протягом року. При цьому довести, що це тортури, майже неможливо.

Ще одна проблема віддалених в’язниць – ускладнення адвокатського контролю за умовами утримання. Дорога з Криму в Мінусінськ і назад забирає майже тиждень та потребує великих витрат. Тому треба шукати місцевих адвокатів, що відвідуватимуть в’язнів і отримуватимуть принаймні мінімальну інформацію, аби не залишати їх сам-на-сам із тюремниками.

Адвокат Микола Полозов каже: в умовах тотального російського тиску шукати в Сибіру адвокатів, що не співпрацюють із владою, марно. Вдасться знайти бодай юриста, який відвідуватиме Нарімана і братів Ахтемових, допомагатиме їм подавати скарги і надаватиме про них інформацію родичам.

Що відомо про справу Нарімана Джеляла і братів Ахтемових

4 вересня 2021 року в помешканні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району російські силовики провели обшуки. Після цього політика вивезли до "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополь". 

6 вересня 2021 року російський окупаційний суд у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових. Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, до нього залучалися брати Ахтемови і Джелялов.

Згодом, захист Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.

Пізніше окупанти поставили Джелялова на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів". 8 жовтня 2021 року стало відомо, що Нарімана Джелялова окупанти в Криму перевели із СІЗО до психіатричної лікарні

8 листопада 2021 року йому пред'явили звинувачення у контрабанді вибухового пристрою "через митний кордон Митного союзу". Після пред'явлення нового звинувачення Джелялова допитали як обвинуваченого, проте він скористався своїм правом не давати свідчень.

18 січня 2022 року Джелялов ознайомився із матеріалами кримінальної справи, яку відкрили проти нього в окупаційному суді в Криму, та заявив, що його арешт - це незаконне переслідування. Він зазначив, що у матеріалах немає прямих, об'єктивних доказів звинувачень. Слідство опирається на припущення, які не доводять ні умислу, ні мотивів. А це, за його словами, означає відсутність складу злочину.

25 січня 2022 року окупаційний суд у Криму залишив Джелялова та братів Ахтемових у СІЗО до 23 лютого того ж року. Засідання пройшло у закритому режимі, а суд посилили спецпризначенцями Федеральної служби виконання покарань РФ.  

13 вересня 2022 року прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру "старшому слідчому" та "судді", які незаконно переслідували кримського активіста та політика Нарімана Джеляла. 

21 вересня 2022 року окупаційний Верховний Суд Криму виніс незаконний вирок Наріману Джелялу та братам Ахтемовим. Їх звинуватили у вчиненні "диверсії" на газопроводі в Перевальному на території тимчасово окупованого Криму та засудили:

  • Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі;
  • Асана Ахтемова до 15 років позбавлення волі;
  • Азіза Ахтемова до 13 років позбавлення волі.

На наступний день, 22 вересня 2022 року, вироки псевдосудів засудив Євросоюз. У заяві відзначили, що окупаційна влада особливо активно переслідує саме представників кримськотатарського народу і ці дії посилилися з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Росія
кримські татари
Меджліс
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