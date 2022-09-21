Про це повідомив керівник прокуратури АР Крим Ігор Поночовний.

Громадян України звинуватили у вчиненні "диверсії" на території тимчасово окупованого Криму та засудили:

Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі;

Асана Ахметова до 15 років позбавлення волі;

Азіза Ахметова до 13 років позбавлення волі.

Ігор Поночовний зазначає, що "правоохоронна та судова системи в Криму – це єдина "репресивна машина", ціллю якої є лише переслідування та залякування цивільного населення півострова, у тому числі корінного кримськотатарського народу". За його словами, у неї потрапляють усі, хто якось не згоден із позицією окупаційної влади.

"Показово, що Нарімана Джеляла затримали минулого року відразу після участі в Саміті Кримської платформи. Затримання пов’язано з його громадською та політичною діяльністю, висвітленням злочинів окупантів, свободою слова та боротьбою за права людини", - пише Поночовний.

Також він зазначив, що всі злочини так званої влади тимчасово окупованого Криму фіксуються в кримінальних провадженнях прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Зокрема справа Нарімана Джеляла та братів Ахметових увійшла до чергового повідомлення з доказами злочинів РФ в АР Крим, яке направили до International Criminal Court.

13 вересня прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру "старшому слідчому" та "судді", які незаконно переслідували активіста Нарімана Джеляла.