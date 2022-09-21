Окупаційний суд Криму засудив Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі
21 вересня окупаційний Верховний Суд Криму виніс незаконний вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу та братам Ахтемовим
Про це повідомив керівник прокуратури АР Крим Ігор Поночовний.
Громадян України звинуватили у вчиненні "диверсії" на території тимчасово окупованого Криму та засудили:
- Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі;
- Асана Ахметова до 15 років позбавлення волі;
- Азіза Ахметова до 13 років позбавлення волі.
Ігор Поночовний зазначає, що "правоохоронна та судова системи в Криму – це єдина "репресивна машина", ціллю якої є лише переслідування та залякування цивільного населення півострова, у тому числі корінного кримськотатарського народу". За його словами, у неї потрапляють усі, хто якось не згоден із позицією окупаційної влади.
"Показово, що Нарімана Джеляла затримали минулого року відразу після участі в Саміті Кримської платформи. Затримання пов’язано з його громадською та політичною діяльністю, висвітленням злочинів окупантів, свободою слова та боротьбою за права людини", - пише Поночовний.
Також він зазначив, що всі злочини так званої влади тимчасово окупованого Криму фіксуються в кримінальних провадженнях прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Зокрема справа Нарімана Джеляла та братів Ахметових увійшла до чергового повідомлення з доказами злочинів РФ в АР Крим, яке направили до International Criminal Court.
- 13 вересня прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру "старшому слідчому" та "судді", які незаконно переслідували активіста Нарімана Джеляла.
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