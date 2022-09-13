Про це повідомили на сайті прокуратури АРК.

Зазначається, що переслідувачі знали про те, що Крим - окупована територія. Не зважаючи на це, вони нехтували положеннями Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та чинили дії, які допомагали в реалізації планів російських загарбників.

Так, "старший слідчий" у вересні минулого року порушив кримінальну справу відносно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла одразу після його участі в торішній "Кримській платформі". Перед окупаційним судом він ініціював питання призначення Джелялу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. "Суддя" незаконно здійснив розгляд клопотань про обрання та продовження запобіжного заходу Джелялу.

Керівник прокуратури АРК Ігор Поночовний заявив, що затримання Джеляла пов'язане передусім з його політичною та громадською діяльністю.

"Показово, що незаконне кримінальне переслідування кримського активіста та політика Нарімана Джеляла окупанти розпочали відразу після його участі у минулорічному саміті "Кримської платформи" у Києві. Звісно, затримання пов’язане з його громадською та політичною діяльністю, висвітленням злочинів окупантів, свободою слова та боротьбою за права людини. Таким чином окупанти намагаються дискредитувати українське населення півострова показавши їх "злочинцями". Однак, ні в України, ні в цивілізованого світу не залишилось жодних сумнівів з приводу того, хто справжній злочинець та має понести належну відповідальність", - зазначає Поночовний.

Наразі двом представникам окупаційної влади оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Так званий прем'єр-міністр АР Крим погрожує людям з проукраїнською позицією.

У тимчасово окупованому Криму почали поширювати листівки з закликами до росіян тікати та з пропозицією піймати "гобліна" Аксьонова.