Незаконно переслідували кримського активіста Нарімана Джеляла: прокуратура АРК оголосила підозру двом представникам окупаційної влади
Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру "старшому слідчому" та "судді", які незаконно переслідували кримського активіста та політика Нарімана Джеляла
Про це повідомили на сайті прокуратури АРК.
Зазначається, що переслідувачі знали про те, що Крим - окупована територія. Не зважаючи на це, вони нехтували положеннями Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та чинили дії, які допомагали в реалізації планів російських загарбників.
Так, "старший слідчий" у вересні минулого року порушив кримінальну справу відносно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла одразу після його участі в торішній "Кримській платформі". Перед окупаційним судом він ініціював питання призначення Джелялу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. "Суддя" незаконно здійснив розгляд клопотань про обрання та продовження запобіжного заходу Джелялу.
Керівник прокуратури АРК Ігор Поночовний заявив, що затримання Джеляла пов'язане передусім з його політичною та громадською діяльністю.
"Показово, що незаконне кримінальне переслідування кримського активіста та політика Нарімана Джеляла окупанти розпочали відразу після його участі у минулорічному саміті "Кримської платформи" у Києві. Звісно, затримання пов’язане з його громадською та політичною діяльністю, висвітленням злочинів окупантів, свободою слова та боротьбою за права людини. Таким чином окупанти намагаються дискредитувати українське населення півострова показавши їх "злочинцями". Однак, ні в України, ні в цивілізованого світу не залишилось жодних сумнівів з приводу того, хто справжній злочинець та має понести належну відповідальність", - зазначає Поночовний.
Наразі двом представникам окупаційної влади оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
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