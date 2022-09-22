ЄС засудив вироки окупаційної влади в Криму Джелялу та братам Ахтемовим

Таку заяву опублікував речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

"ЄС засуджує так званий "вирок", оголошений вчора у протиправно анексованому Криму нелегітимними російськими органами влад. ЄС очікує того, що усі українці, протиправно затримані російською владою, будуть негайно і безумовно звільнені", - йдеться у тексті.

У заяві відзначають, що окупаційна влада особливо активно переслідує саме представників кримськотатарського народу і ці дії посилилися з початку повномасштабної війни РФ проти України.

"ЄС закликає Росію дотримуватися зобов’язань згідно з міжнародним правом та припинити порушення прав людини жителів Криму, на чому наголошують і у спільній заяві учасників Кримської платформи від 23 серпня 2022 року. ЄС продовжує непохитно підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. ЄС не визнає і не визнає протиправну анексію Криму Росією", - йдеться у заяві.

21 вересня керівник прокуратури АР Крим Ігор Поночовний заявив, що підконтрольний Росії Верховний суд Криму оголосив вирок фігурантам "справи про диверсію на газопроводі" в Перевальному – одному з лідерів кримськотатарського національного руху Наріману Джелялу й братам Азізу та Асану Ахтемовим. Джеляла засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, брати Ахметови отримали терміни 13 і 15 років.

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