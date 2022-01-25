Окупаційний суд у Криму залишив активіста Джелялова та братів Ахтемових у СІЗО до 23 лютого

Про це адвокат Микола Полозов повідомив "Крым.Реалии".

"Сьогодні відбулося засідання з розгляду апеляційних скарг сторони захисту на продовження запобіжного заходу Наріману Джелялову, Асану та Азізу Ахтемовим. Ми просили обрати запобіжний захід, не пов'язаний із утриманням у СІЗО, тим більше що в Криму є приклади, коли людям, які обвинувачуються у тяжких злочинах, обирають домашній арешт. Суд скарги відхилив, що ми однозначно вважаємо за тиск", - сказав Полозов.

Адвокат додав, що засідання пройшло у закритому режимі, а суд посилили спецпризначенцями Федеральної служби виконання покарань РФ. Полозов наголосив, що такі дії в суді "однозначно вважаємо тиском та спробою затулити рота".



Джелялов та Ахтемови залишаться у СІЗО щонайменше до 23 лютого 2022 року.

