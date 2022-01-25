Окупаційний суд у Криму залишив активіста Джелялова та братів Ахтемових у СІЗО до 23 лютого
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу захисту на арешт заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова і кримськотатарських активістів Азіза та Асана Ахтемових, яких обвинувачують у "диверсії на газопроводі"
Про це адвокат Микола Полозов повідомив "Крым.Реалии".
"Сьогодні відбулося засідання з розгляду апеляційних скарг сторони захисту на продовження запобіжного заходу Наріману Джелялову, Асану та Азізу Ахтемовим. Ми просили обрати запобіжний захід, не пов'язаний із утриманням у СІЗО, тим більше що в Криму є приклади, коли людям, які обвинувачуються у тяжких злочинах, обирають домашній арешт. Суд скарги відхилив, що ми однозначно вважаємо за тиск", - сказав Полозов.
Адвокат додав, що засідання пройшло у закритому режимі, а суд посилили спецпризначенцями Федеральної служби виконання покарань РФ. Полозов наголосив, що такі дії в суді "однозначно вважаємо тиском та спробою затулити рота".
Джелялов та Ахтемови залишаться у СІЗО щонайменше до 23 лютого 2022 року.
- Нагадаємо, російський окупаційний суд у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових. Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, до нього залучалися брати Ахтемови і Джелялов.
- Згодом, захист Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.
- Окупанти поставили Джелялова на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів". 8 жовтня 2021 року стало відомо, що Нарімана Джелялова окупанти в Криму перевели із СІЗО до психіатричної лікарні.
- Пізніше Джелялову пред'явили нове обвинувачення у контрабанді вибухового пристрою "через митний кордон Митного союза".
- 18 січня 2022 року Джелялов ознайомився із матеріалами кримінальної справи, яку відкрили проти нього в окупаційному суді в Криму, та заявив, що його арешт - це незаконне переслідування.
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