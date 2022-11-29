Окупанти позбавляють працівників ЗАЕС доступу на підприємство, - мер Енергодара Орлов
Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що посилився психологічний та фізичний тиск на персонал ЗАЕС
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти перейшли вже до особистих так званих співбесід. Після цих співбесід багатьох працівників лишають доступу на підприємство, блокуючи пропускну систему", - зазначив Орлов.
За його словами, окупанти блокують перепустки працівникам ЗАЕС на територію станції.
"Незважаючи на те, що це ліцензовані фахівці, що це унікальні фахівці ядерного потенціалу України. Окупанти тиснуть на людей, аби примусити підписати контракти з фейковою компанією "Росатом", - наголосив Орлов.
- 27 листопада президент Енергоатома Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються покинути ЗАЕС і намагаються викрасти якомога більше зі станції.
- У Кремлі спростували заяву президента Енергоатома Петра Котіна про те, що є ознаки виведення російських військових з тимчасово окупованої ЗАЕС
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