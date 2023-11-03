Окупанти представили "мера" у Сєверодонецьку, - керівник МВЦА Стрюк

Про це розповів керівник Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в етері телеканалу "Еспресо".

"Його відразу було призначено керівником окупаційної адміністрації. Це людина з Брянки, яка має свою певну історію, пов'язану з грабуванням міста Брянка Луганської області. Пізніше він, маючи вже певний досвід по "управлінню містом", приїхав керувати Сєверодонецьком", - зазначив Стрюк.

Такі "кадрові зміни" в окупантів відбуваються постійно.