Окупанти представили "мера" у Сєверодонецьку, - керівник МВЦА Стрюк
На тимчасово окупованих територіях відбулися так звані вибори керівників міст. Депутати Сєверодонецького муніципального округу обрали головою місцевого муніципалітету Миколу Моргунова
Про це розповів керівник Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в етері телеканалу "Еспресо".
"Його відразу було призначено керівником окупаційної адміністрації. Це людина з Брянки, яка має свою певну історію, пов'язану з грабуванням міста Брянка Луганської області. Пізніше він, маючи вже певний досвід по "управлінню містом", приїхав керувати Сєверодонецьком", - зазначив Стрюк.
Такі "кадрові зміни" в окупантів відбуваються постійно.
-
Зазначимо, Микола Моргунов був міським головою міста Брянка за часів Віктора Януковича. Після захоплення російськими військовими його під свій контроль, Моргунов вирішив всіляко співпрацювати з загарбниками та перейшов на їхню сторону.
-
5 жовтня 2022 р правоохоронці повідомили про підозру Моргунову.
"На початку липня 2022 року житель Брянки був призначений окупаційною адміністрацією РФ на псевдопосаду "в.о. голови адміністрації м. Сєверодонецька ЛНР", — йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.85
- EUR Купівля 39.56Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе