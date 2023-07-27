Окупанти продовжують фейкове відновлення Сєверодонецька, - керівник МВЦА Стрюк

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Сєверодонецьку продовжується фейкове відновлення міста: ремонтують те, що найменше постраждало. Намагаються робити акцентовані телевідновлення. Наприклад, відбудова школи залишилася без підключення до теплопостачання та водопостачання, з тимчасовою електрикою. Головне для окупантів – зробити картинку. Також роблять російською мовою нові вказівники на селищах і на цих фонах знімають свої фото та відео. Тобто все відбувається у російських традиціях: відкривають зупинку, куди наганяють пів міста, щоб сфотографувати", - сказав керівник Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації.

Олександр Стрюк додав, що окупанти не цураються нічим, проводять акції нібито відновлення життя у місті на об'єктах, які будувалися раніше за кошт місцевого бюджету.

"Так ніхто і не зайнявся відновленням хоча б інфраструктури міста. Розібрали вщент наше теплогенеруюче підприємство, залишивши лише зовнішні стіни, повивозили котли у невідомому напрямку. Процес пограбування міста триває. Під виглядом проведення відновлення систем опалення вскривають квартири та марадерять", - розказав Стрюк.