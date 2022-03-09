Окупанти проводять мобілізацію в Криму й РФ, поширюють пропаганду й перевдягаються в цивільний одяг, а українські військові дають їм відсіч, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Українські війська продовжують оборону в межах визначених операційних зон.



На Північному та Північно-західному напрямках тривають бойові дії в Поліському та Волинському операційних районах, а також уздовж ділянки кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, ЗСУ оборроняють Чернігів.



Угруповання сил і засобів оборони Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням й утримує визначені рубежі.



На Південному напрямку ЗСУ здійснюють прикриття кордону України та морського узбережжя, охорону й оборону аеродромів та об’єктів критичної інфраструктури.



На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.



Повітряні Сили ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів інфраструктури України й угруповань військ.



За інформацією Генштабу, через численні втрати особового складу ворог продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів у тимчасово купованому Криму, Краснодарському краї й ОРДЛО, активізував набір добровольців для війни проти України. Крім того, у РФ відраховують юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів для поповнення резерву армії окупантів.



Також росіяни не виключають можливість використати 800 військових невизнаної придністровсько-молдавської республіки, однак їхній морально-психологічний стан низький.



У Бердянську ворог поширює пропаганду для дискредитації керівництва України.



На Чернігівщині росіяни порушують норми Міжнародного гуманітарного права та ховають зброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів, використовують медзаклади для лікування своїх поранених, виводять з ладу стільниковий зв'язок.



На Херсонщині окупанти переодяглися в цивільний одяг і висунулися до Миколаєва.



У Генштабі ЗСУ зазначають, що через великі втрати в техніці й живій силі серед російських військових поширюється паніка.



"Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив", - закликали у відомстві.

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