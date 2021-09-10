Окупанти проводять "репетиції" російських виборів до Держдуми в ОРДЛО

Про це передає українська розвідка.

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях активно готує підлеглих "шахтарів та комбайнерів" до участі у виборах до Державної Думи РФ, які відбудуться 19 вересня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що враховуючи "рівень дисципліни" та "відповідальності" підлеглих "бійців” та побоюючись "небажаних ексцесів", російські окупанти проводять "навчально-тренувальні" вибори.

"Суть цього "ноу-хау" полягає у примушенні місцевих вояків зареєструватися на вибори, заповнивши відповідні електронні заявки та тренуванні з прибуття до виборчих дільниць для “вільного волевиявлення”. З метою організації вищезазначеного процесу в окупаційних військах проведено комплекс службових нарад та налагоджено жорсткий контроль за підготовкою до "волевиявлення", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, вибори депутатів Державної Думи федеральних зборів РФ VIII скликання повинні відбутися 19 вересня 2021 року.

Жителів ОРДЛО, які мають російські паспорти, повезуть спецрейсами в Ростовську область голосувати на виборах до Держдуми РФ.

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