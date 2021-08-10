Запобігти втягуванню у збройний конфлікт: Денісова звернулася до ЮНІСЕФ через мілітаризацію дітей окупантами в ОРДЛО

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



"На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей проводиться системна політика мілітаризації дітей. Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, який базується на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав’язування визначених принципів віросповідання", - повідомляє Денісова.



За її словами, на окупованій частині Луганської області на сьогодні функціонують 33 кадетських класи, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ'я, а учні зобов'язані носити військово-кадетську форму.



"Дії окупаційної адміністрації порушують права дітей, закріплені у статті 8 Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, та не допускається протизаконне втручання, а також у статті 29 Конвенції, згідно з якою освіта дитини має бути спрямована на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості", - зазначила Денісова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb