Запобігти втягуванню у збройний конфлікт: Денісова звернулася до ЮНІСЕФ через мілітаризацію дітей окупантами в ОРДЛО
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до глави Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з проханням сприяти дотриманню прав дітей, які проживають на непідконтрольній українській владі території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), і запобіганню втягування дітей у збройний конфлікт
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей проводиться системна політика мілітаризації дітей. Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, який базується на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав’язування визначених принципів віросповідання", - повідомляє Денісова.
За її словами, на окупованій частині Луганської області на сьогодні функціонують 33 кадетських класи, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ'я, а учні зобов'язані носити військово-кадетську форму.
"Дії окупаційної адміністрації порушують права дітей, закріплені у статті 8 Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, та не допускається протизаконне втручання, а також у статті 29 Конвенції, згідно з якою освіта дитини має бути спрямована на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості", - зазначила Денісова.
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