Окупанти РФ мають пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні

Про це СБУ розповів полонений російський загарбник, передає Еспресо.TV.



Один з полонених, якого підстрелили свої ж, розповідає, що в перший же день війни "(24 лютого. - Ред.) колона полоненого окупанта отримала наказ оточити Харків. І тоді підполковник російської армії вирішив не пропускати цивільних і дав вказівку стріляти по людях



Пізніше туди під’їхали українські військові і між ними та окупантами зав’язався бій. При цьому двоє російських військових рушили на допомогу цивільним.



"Ми цивільних ховали за блоками - матір та доньку. Лейтенант підбіг й почав витягувати їх з машини. Ми їх за блоки положили разом з нами. Десь пройшло хвилин двадцять, дівчата плакали. Тоді підполковник помітив, що ми цивільних спасаємо, і він віддав приказ стріляли по нас з лейтенантом, і по них. Лейтенанту спочатку прилетіло в каску, не пробило, після чого йому в сонну артерію вистрелили. Потім вони стріляли в матір вже", - розповів полонений.



Відтак, офіцера та жінку вбили, а його - поранили в ноги.



Чоловік зазначає, що залишився живим лише завдяки дочці вбитої українки, яка вивезла його звідти та викликала швидку.