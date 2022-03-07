Окупанти РФ мають пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні
Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільних громадян в Україні. Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей
Про це СБУ розповів полонений російський загарбник, передає Еспресо.TV.
- Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Основні зусилля спрямовують на оточення Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва.
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