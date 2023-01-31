Про це в telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Фортифікаційні споруди вже є навколо Мелітополя – зі сторони Бердянська, Василівки та Херсонщини. За останні тижні окупанти накопали окопів та наставили "зубів дракона" навколо Бердянського аеропорту - за 100 км від лінії фронту", - написав він.

Окрім цього, за словами Федорова, окупанти шукають людей для будівництва лінії оборони у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що Кремлі видали наказ про створення на тимчасово окупованих територіях 28 в'язниць, із них 2 - виправні колонії, також колонія-поселення.

Також він поінформував, що російські терористи активно зомбують українських дітей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

28 січня стало відомо, що за даними мера Мелітополя, окупанти привезли на Запоріжжя 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю.

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