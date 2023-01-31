Окупанти риють окопи навколо Бердянського аеропорту - за 100 кілометрів від лінії фронту, - Федоров
Військові РФ зводять "оборонні лінії" та встановлюють оборонні споруди навколо Бердянського аеропорту
Про це в telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Фортифікаційні споруди вже є навколо Мелітополя – зі сторони Бердянська, Василівки та Херсонщини. За останні тижні окупанти накопали окопів та наставили "зубів дракона" навколо Бердянського аеропорту - за 100 км від лінії фронту", - написав він.
Окрім цього, за словами Федорова, окупанти шукають людей для будівництва лінії оборони у тимчасово окупованому Криму.
- Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що Кремлі видали наказ про створення на тимчасово окупованих територіях 28 в'язниць, із них 2 - виправні колонії, також колонія-поселення.
- Також він поінформував, що російські терористи активно зомбують українських дітей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
- 28 січня стало відомо, що за даними мера Мелітополя, окупанти привезли на Запоріжжя 800 поліцейських з Ростовської області та Краснодарського краю.
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