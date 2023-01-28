Росіяни привезли 800 силовиків до Запорізької області, - Федоров

Про це мер Мелітополя Іван Федоров розповів в етері телемарафону.

Він зазначив, що загарбники надалі впроваджують модель поліцейської держави на тимчасово окупованих територіях: так, росіяни відзвітували у ЗМІ про прибуття 800 силовиків із Ростовської області та Краснодарського краю.

"Заїжджих поліцейських збираються возити на роботу в Токмак, Пологи і Василівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце - бояться партизан", - наголосив він.

Також Іван Федоров відзначив, що окупанти стали більше викрадати людей і тримати їх у полоні.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що Кремлі видали наказ про створення на тимчасово окупованих територіях 28 в'язниць, із них 2 - виправні колонії, також колонія-поселення.

Також він поінформував, що російські терористи активно зомбують українських дітей на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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