Окупанти розгортають табори на Донбасі для залучення студентів до військових зборів, - розвідка
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"З 22 жовтня противником на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розпочато розгортання польових пунктів управління та польових таборів для розміщення громадян, яких буде призвано у цьому році на так звані зимові військово-польові збори", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупанти планують примусово залучити на шестимісячні збори осіб, які раніше не призивалися, у тому числі студентів вищих навчальних закладів.
Так, за ухилення від так званого "призову" окупанти погрожують позбавленням волі на строк до шести років.
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