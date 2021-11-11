Окупанти розміщують бойову техніку у житлових районах на Донбасі, – ОБСЄ
ОБСЄ повідомило про встановлення окупантами військової техніки у житлових на Донбасі
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 10 листопада.
Спостерігачі повідомили, що окупанти розмістили гаубицю в житловому районі Луганська. Це буксирувана гаубиця "Жаба" 122-го калібру.
"Місія зафіксувала 1 гаубицю, розміщену в порушення ліній відведення в житловому кварталі в непідконтрольному уряду районі Луганської області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що є ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки.
Так, окупанти розмістили бронетранспортер в непідконтрольному уряду районі. Йдеться про місто Брянка в Луганській області. Там патруль ОБСЄ помітив БТР-80, який окупанти розмістили також у житловому районі.
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