Окупанти розміщують бойову техніку у житлових районах на Донбасі, – ОБСЄ

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 10 листопада.

Спостерігачі повідомили, що окупанти розмістили гаубицю в житловому районі Луганська. Це буксирувана гаубиця "Жаба" 122-го калібру.

"Місія зафіксувала 1 гаубицю, розміщену в порушення ліній відведення в житловому кварталі в непідконтрольному уряду районі Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що є ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки.

Так, окупанти розмістили бронетранспортер в непідконтрольному уряду районі. Йдеться про місто Брянка в Луганській області. Там патруль ОБСЄ помітив БТР-80, який окупанти розмістили також у житловому районі.

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