Окупанти розмістили з порушенням ліній відведення понад 100 одиниць забороненої техніки на Донбасі

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові порушення щодо розміщення озброєння та військової техніки з боку збройних формувань Російської Федерації, про що йдеться у Звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 24 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі виявили 102 одиниці озброєння, які розміщені з порушеннями ліній відведення та поза межами виділених місць зберігання.

На полігоні біля Міусинська окупанти розмістили 3 одиниці ракетних систем залпового вогню з порушенням лінії відведення, а також 14 танків, 10 самохідних та 11 причіпних гаубиць поза межами виділених місць зберігання.

Поблизу окупованого Садового спостерігачі помітили 9 одиниць ракетних систем залпового вогню з порушенням лінії відведення.

А на полігоні в районі населеного пункту Тернове окупаційні війська за межами виділених місць зберігання розмістили 21 танк та 17 самохідних гаубиць.

Також безпілотники та патрулі місії ОБСЄ зафіксували, що окупанти розміщують озброєння в житлових районах населених пунктів Калинове, Брянка та поблизу Кам'янки, Старобешевого, Новомихайлівки та Мар'янівки.

"Зазначене може свідчити про ймовірне створення російськими окупаційними військами маневрових броньованих груп, перевірку резерву та ротацію особового складу", - повідомили у штабі ООС.

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