Окупанти шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі: поранений український військовий

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.



Біля населеного пункту Лобачеве зафіксовані обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу Південного окупанти двічі обстрілювали позиції ЗСУ, використовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.



Поблизу Новоолександрівки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.



Неподіалік Золотого-3 зафіксовано обстріли з мінометів калібру 82 мм.



У районі Новозванівки російські найманці застосовували стрілецьку зброю.



Унаслідок обстрілів одного українського військового поранено й ушпиталено.



Українські військові відповіли на ворожі обстріли, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.



На ранок 4 листопада порушень режиму "тиші" не зафіксовано.



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