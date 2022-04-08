Окупанти силоміць вивезли людей з Рубіжного до РФ, - Українська правда

Про це у коментарі для видання "Українська правда" повідомила місцева мешканка.



"Мама та мої двоє братів понад чотири тижні перебували у підвалі в місті Рубіжне ще з 2 сім’ями (2 дорослих та 5 дітей) з мінімальною кількістю їжі та води. Евакуюватися з їх частини міста було майже не можливо, через постійні обстріли та вибухи. Вона рідко виходила на зв’язок повідомити, що жива. 31 березня я втратила зв’язок з ними. 7 квітня вона зателефонувала, що їх вивозять в Росію, і вона не знає, як взагалі далі буде виходити на зв’язок. Потім зв’язок перервався", - повідомила жінка.



Зранку 7 квітня мама зателефонувала до доньки та дуже швидко повідомила, що їх вивозять в Ленінградську область. Загалом, росіяни вивезли юлизько 100 людей потягом на якусь роботу.



"Мамі розповіли, що їм ще пощастило, бо перед цим відправили з тої точки 300 людей в Сибір. Зараз вона на зв’язку і повідомила, що їх з Ростовської області, місто Камянськ, станція Лехая, збирались вивозити в Курськ, але потім напрям змінився, і зараз їх везуть в Ленінградську область", - розповідає місцева з Рубіжного.

8 квітня стало відомо, що 22 березня в Рубіжному на Луганщині росіяни розграбували та спалили панчішну мануфактуру разом із продукцією й обладнанням.