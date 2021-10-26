Окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі: загинув український військовий, ще один отримав поранення
З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
У районі Новозванівки окупант здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Неподалік Троїцького найманці вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
У бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.45Продаж 30.83
- Актуальне
- Важливе