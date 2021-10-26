Окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі: загинув український військовий, ще один отримав поранення

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

У районі Новозванівки окупант здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Троїцького найманці вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

У бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.





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