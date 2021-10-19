Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли із забороненої зброї

Про це передає пресцентр штабу ООС.

У напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Гранітного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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