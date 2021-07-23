Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів і стрілецької зброї
22 липня російські окупаційні війська тричі порушили режим тиші у зоні проведення операції Об'єднаних сил
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Станом на 07:00, 23 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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