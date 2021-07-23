Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів і стрілецької зброї

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Станом на 07:00, 23 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.