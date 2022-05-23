English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти цілу ніч гатили ракетами й із артустановок обстрілювали околиці Сумщини з території РФ, пошкоджено житлові будинки

Окупанти цілу ніч гатили ракетами й із артустановок обстрілювали околиці Сумщини з території РФ, пошкоджено житлові будинки

23 травня, 2022 понедiлок
09:29
війна з Росією обстріл

Російські війська здійснювали активний обстріл прикордонних населених пунктів Сумщини зі своєї території. Пошкоджено приватні будинки

Про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

В ніч на 23 травня ворог здійснював ракетні обстріли сумського міста Білопілля та його околиць.

За інформацією ОДА, росіяни випускали ракети із території РФ, а також відкривали вогонь з артсистем. Крім того, близько першої ночі окупанти завдали авіаудар. 

Унаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки місцевих жителів. Як передає ОДА, щонайменше 11 садив зазнали значних ушкоджень. 

За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Крім того, ОДА повідомляє, що з території РФ російські війська здійснювали мінометний обстріл північної частини Шосткинського району.

  • 19 травня росіяни обстріляли з території РФ Старі Вирки на Сумщині, пошкодивши будинок і господарські споруди.
  • Упродовж 21 травня окупанти обстріляли Сумщину з території Росії артилерією й ракетами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Сумщина
Сумська область
обстріли
Читайте також:
Сергій Згурець
22 травня, 2022 неділя
Говорити, що через 2-3 місяці ми почнемо контрнаступ, поки зарано, але час працює на ворога, - Сергій Згурець
Реджеп Таїп Ердоган
22 травня, 2022 неділя
Ердоган назвав Столтенбергу умови, за яких Туреччина розблокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
знищені "вагнерівці"
21 травня, 2022 субота
На Сході країни ворог змінює тактику та робить ставку на "вагнерівців", - військовий експерт Згурець
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.77
    Купівля 31.77
    Продаж 32.57
  • EUR
    Купівля 32.99
    Продаж 33.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
23 травня
10:00
У Маріуполі РФ видає кадри знищення своєї армії за власні "досягнення"
09:54
Посольство США в Україні
США планують відправити до України спецпризначенців для охорони посольства у Києві, - WSJ
09:46
трамвай
У Києві відновили рух трамваїв до Пущі-Водиці та тролейбусів до Майдану Незалежності
09:40
втрати окупантів
Протягом трьох місяців РФ, імовірно, зазнала таких самих втрат, як і СРСР у Афганістані за 9 років, - британська розвідка
09:27
Ексклюзив
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Луганщина - це форпост, який стримує навалу російської армії, - Гайдай
09:11
втрати окупантів
Близько 29,2 тис. окупантів, 1293 танки й 476 безпілотників: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
09:01
Мілан - чемпіон Італії 2021/22
"Мілан" після тривалої перерви повернув собі титул чемпіона Італії
08:50
вбивство діти війна
Вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до 431
08:42
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко зіграв останній матч з "Вест Гем"
08:39
крейсер "Адмірал Макаров"
В акваторію Чорного моря увійшов російський фрегат "Адмірал Макаров"
08:31
голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину з "ураганів"
08:25
Олександр Зінченко
Зінченко вчетверте став чемпіоном Англії та не стримав сліз після нагородження
08:19
На Луганщині окупанти обстріляли понад 70 будинків за добу: одна людина загинула, ще одна зазнала поранень
08:09
Маріуполь
Маріуполю конче потрібна нова хвиля евакуації, загроза епідемії перетворюється на реальність, - радник мера
07:53
авіаудар житомирщина
На Житомирщині зняли документальний фільм про окуповані росіянами села
07:33
літак рф
Ворог збільшив інтенсивність застосування авіації, намагається втримати рубежі на Харківщині та готується до оборони на Півдні, - Генштаб ЗСУ
07:28
Ентоні Блінкен
Блінкен і голова МЗС Франції обговорили підтримку України
07:00
Едгар Рінкевічіс
Розмови про "збереження обличчя" й поступки для Путіна - аморальні, - очільник МЗС Латвії
06:53
Мавп’яча віспа
Мавпяча віспа дісталася до Латинської Америки: пацієнт привіз хворобу з Європи
06:25
евакуація
Укрзалізниця повідомила про додатковий евакуаційний потяг з Донеччини на 23 травня
06:17
Країни АТЕС вимагають від РФ негайно вивести війська з України
Країни Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва вимагають від РФ негайно вивести війська з України
05:59
Окупанти запустили ракети
Ракетний удар по Малину на Житомирщині: загинув працівник Укрзалізниці, четверо людей постраждали
05:44
На фото українська сім'я, яка прибула в аеропорт Торонто
Вперше в історії число біженців у світі перевищило 100 млн
05:20
У Коростені на Житомирщині було чути вибухи
04:49
Борис Джонсон
"Багато з вас бачив речі, свідком яких не повинен ставати жоден": Джонсон написав листа українським дітям
04:24
Маріуполь Азовсталь
Російські окупанти проводять фільтрацію та депортацію з Маріуполя, – ISW
02:20
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія домовились про початок роботи Комісії з питань демаркації та безпеки кордонів
01:53
У Чорне море вийшов ще один російський корабель, вірогідність ракетних ударів підвищується, - ОК "Південь"
01:30
Олег Синєгубов
Росія не відмовилась від планів захоплення Харківщини, для неї - це плацдарм, - Синегубов
01:08
Джо Байден
Байден проведе зустріч з прем'єром Індії, обговорять можливе приєднання до антиросійських санкцій, - радник президента США
00:45
Іван Леньо
Гурт KOZAK SYSTEM випустив пісню про захисників Маріуполя
00:27
На фото Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що законопроєкт про правовий статус громадян Польщі передбачає зрівняння прав поляків та українців
00:09
Олаф Шольц
Німеччина розпочала переговори із Сенегалом щодо видобутку газу, - Шольц
2022, неділя
22 травня
23:52
На фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський відзначив держнагородами 194 військовослужбовця ЗСУ: "Військові віддають життя, щоб всі покоління могли жити вільно"
23:35
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Зеленський провів перемовини з Джонсоном щодо експорту зерна та імпорту пального
23:16
Всесвітній економічний форум у Давосі
Президент форуму в Давосі закликав створити для України "план Маршалла"
22:58
Очільник МЗС Фінляндії окреслив терміни переговорів з Туреччиною щодо підтримки вступу до НАТО
22:47
На фото музична школа у Святогірську, яку зруйнували окупанти
22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА
22:31
Джавелін
Албанія закупила для оборони комплекси Javelin
22:17
На фото переправа через Сіверський Донець
Українські захисники вкотре зруйнували понтонну переправу росіян через Сіверський Донець
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV