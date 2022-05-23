Про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

В ніч на 23 травня ворог здійснював ракетні обстріли сумського міста Білопілля та його околиць.

За інформацією ОДА, росіяни випускали ракети із території РФ, а також відкривали вогонь з артсистем. Крім того, близько першої ночі окупанти завдали авіаудар.

Унаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки місцевих жителів. Як передає ОДА, щонайменше 11 садив зазнали значних ушкоджень.

За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Крім того, ОДА повідомляє, що з території РФ російські війська здійснювали мінометний обстріл північної частини Шосткинського району.

19 травня росіяни обстріляли з території РФ Старі Вирки на Сумщині, пошкодивши будинок і господарські споруди.

Упродовж 21 травня окупанти обстріляли Сумщину з території Росії артилерією й ракетами.