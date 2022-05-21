Росіяни обстріляли Сумщину з території РФ

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Вечір 20 травня був спокійним, однак на території Росії, по межі в Шалигінській громаді Шосткинського району, лунали поодиночні й автоматичні постріли зі стрілецької зброї.

"А от ранок в нас знову почався не з кави: майже о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території. Приходи - по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає", - зауважив Дмитро Живицький.

19 травня росіяни обстріляли з території РФ Старі Вирки на Сумщині, пошкодивши будинок і господарські споруди.

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