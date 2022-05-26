Окупанти у Маріуполі оголосили про продовження навчального року до 1 вересня
Росія збирається відкрити у Маріуполі на літо 9 шкіл, де викладатимуть російську мову, літературу, математику російською
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграм.
"Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто без канікул. Основна мета - деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям усе літо будуть вбивати в голову викладання російської мови та літератури, історію Росії та математику російською", – написав він.
За його даними, окупанти планують відкрити 9 шкіл у Маріуполі.
"Однак зараз вдалося знайти всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу - яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації", - наголосив він.
- Замість так званих поліцейських ДНР у Маріуполь зайшли кадирівці.
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