Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграм.

"Окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Тобто без канікул. Основна мета - деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. Дітям усе літо будуть вбивати в голову викладання російської мови та літератури, історію Росії та математику російською", – написав він.

За його даними, окупанти планують відкрити 9 шкіл у Маріуполі.

"Однак зараз вдалося знайти всього 53 вчителя. По 6 вчителів на школу - яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації", - наголосив він.

Замість так званих поліцейських ДНР у Маріуполь зайшли кадирівці.

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