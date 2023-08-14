Окупанти у Сєвєродонецьку проводять "рейди" щодо громадян, які ведуть підприємницьку діяльність без реєстрації в РФ, - ОВА
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни влаштовують рейди щодо підприємців, які не мають реєстрації в Росії, а також почали перевіряти та привласнювати гаражі місцевих жителів
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, окупаційна адміністрація Сєвєродонецька почала рейди по підприємцях, аби знайти громадян, які продовжують свою діяльність без реєстрації у відповідних російських органах.
Крім цього, Лисогор зазначив, що по всьому регіону загарбники розпочали інвентаризацію гаражів. Окупанти змушують господарів терміново переоформлювати право власності.
В іншому випадку ці об’єкти нерухомості росіяни знесуть або відберуть та поділять.
З окупованих населених пунктів росіяни не вивозять сміття місяцями
Також голова Луганської ОВА повідомив, що у захоплених минулого року містах регіону окупанти не вивозять сміття з кварталів по декілька місяців. Як каже Лисогор, населені пункти перетворюються на звалища.
"Днями у так званому уряді "ЛНР" знайшли причину цього. За їхніми словами, контейнери та сміттєвози можна отримати лише від єдиного постачальника – російського екологічного оператора. А поки той не може впоратися з обсягами замовлень, жителі окупованої Луганщини тонуть у смітті.
Третину контейнерів та техніки обіцяють до кінця року. Все інше – "у недалекому майбутньому". Єдиний постачальник – єдине звалище", - додав очільник ОВА.
- У липні Артем Лисогор повідомляв, що у тимчасово окупованих росіянами містах Луганської області спостерігається загострена гуманітарна ситуація, окупанти не відновлюють там зруйновані житлові будинки й інфраструктуру.
- 12 серпня голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Куп'янському напрямку росіяни зазнають великих втрат - колонами вивозять 200-х і 300-х через Сватове у Луганськ.
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