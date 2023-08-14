Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, окупаційна адміністрація Сєвєродонецька почала рейди по підприємцях, аби знайти громадян, які продовжують свою діяльність без реєстрації у відповідних російських органах.

Крім цього, Лисогор зазначив, що по всьому регіону загарбники розпочали інвентаризацію гаражів. Окупанти змушують господарів терміново переоформлювати право власності.

В іншому випадку ці об’єкти нерухомості росіяни знесуть або відберуть та поділять.

З окупованих населених пунктів росіяни не вивозять сміття місяцями

Також голова Луганської ОВА повідомив, що у захоплених минулого року містах регіону окупанти не вивозять сміття з кварталів по декілька місяців. Як каже Лисогор, населені пункти перетворюються на звалища.

"Днями у так званому уряді "ЛНР" знайшли причину цього. За їхніми словами, контейнери та сміттєвози можна отримати лише від єдиного постачальника – російського екологічного оператора. А поки той не може впоратися з обсягами замовлень, жителі окупованої Луганщини тонуть у смітті.

Третину контейнерів та техніки обіцяють до кінця року. Все інше – "у недалекому майбутньому". Єдиний постачальник – єдине звалище", - додав очільник ОВА.