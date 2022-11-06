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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти уразили понад 1100 медичних закладів за час повномасштабного вторгнення

6 листопада, 2022 неділя
17:32
війна з Росією

Після 24 лютого війська РФ пошкодили більше ніж 1100 закладів охорони здоров'я, найбільше - у Харківській області

Про це повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров'я на фейсбук.

У МОЗ заявляють, що з початку повномасштабного вторгнення Росія завдала ударів по більше ніж 1100 закладах медичної допомоги. Так, 144 будівлі повністю зруйновано.

Найбільше окупанти гатили по медзакладах Харківщини, Донеччини, Миколаївщини та Київщини.

"Відновлення зруйнованих медзакладів попередньо оцінюється у понад 38 мільярдів гривень", - стверджують у міністерстві. 

Наразі вдалося відновити 95 об'єктів медичних закладів, ще 204 потребують ремонту.

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Здоров'я
окупанти
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