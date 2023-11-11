Окупанти утримують у Чорному морі 3 кораблі, ракетоносії відсутні

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

Зазначається, що в Азовському та Середземному морях російські сили утримують по одному кораблю. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 10 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 11 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Фото: ВМС ЗСУ