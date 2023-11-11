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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти утримують у Чорному морі 3 кораблі, ракетоносії відсутні

11 листопада, 2023 субота
08:15
Війна з Росією російський військовий корабель

Станом на ранок 11 листопада російські терористи утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні 3 судна. Натомість ракетоносіїв серед них немає

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

Зазначається, що в Азовському та Середземному морях російські сили утримують по одному кораблю. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 10 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 11 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Корабель РФ

Фото: ВМС ЗСУ

  • 10 листопада російські терористи вивели у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі. Ракетоносіїв серед них не було.
Україна
корабель
російська армія
ВМСУ
Азовське море
Чорне море
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