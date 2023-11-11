Окупанти утримують у Чорному морі 3 кораблі, ракетоносії відсутні
Станом на ранок 11 листопада російські терористи утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні 3 судна. Натомість ракетоносіїв серед них немає
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
Зазначається, що в Азовському та Середземному морях російські сили утримують по одному кораблю. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 10 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 11 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
Фото: ВМС ЗСУ
- 10 листопада російські терористи вивели у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі. Ракетоносіїв серед них не було.
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