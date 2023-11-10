Росія вивела у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

Зазначається, що в Азовському та Середземному морях російські сили утримують по одному кораблю. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 14 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 13 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС ЗСУ