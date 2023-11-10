Росія вивела у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі
Станом на ранок 10 листопада російські терористи вивели у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі. Ракетоносіїв серед них немає
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
Зазначається, що в Азовському та Середземному морях російські сили утримують по одному кораблю. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 14 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 13 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Фото: ВМС ЗСУ
- 9 листопада російські окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування три кораблі. Ракетоносії були також відсутні.
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