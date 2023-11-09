Росіяни завели ракетоносії в пункти базування, у Чорному морі чергують 3 кораблі
Станом на ранок 9 листопада російські окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування три кораблі. Ракетоносії відсутні
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
Зазначається, що в Азовському та Середземному морях російські сили утримують по одному кораблю. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 21 судно, з них 4 рухалися з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 22 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Фото: ВМС ЗСУ
- Станом на ранок 8 листопада російські окупанти утримували в Чорному морі на бойовому чергуванні 8 кораблів. Серед них були 3 ракетоносії, загальний залп яких до 24 ракет.
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