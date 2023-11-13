Окупанти в Донецьку "засудили" українського військового на 30 років ув'язнення
У вівторок, 13 листопада, російські окупанти у Донецьку незаконно засудили до 30 років тюрми командира окремого інженерно-саперного взводу морської піхоти ЗСУ Олега Завалецького
Про це йдеться у заяві слідчого комітету Росії.
Зазначається, що українського військовослужбовця окупанти визнали винним у вбивстві шести людей у Маріуполі.
Росіяни заявляють, що Завалецький в Маріупольському вищому металургійному професійному училищі начебто допитував та вистрілив у цивільного чоловіка.
Суду у так званій ДНР призначив українцю покарання у вигляді 30 років ув'язнення з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.
- 1 листопада у терористичній "ДНР" окупанти також незаконно судили трьох військових ЗСУ - двоє бійців отримали 30 років за ґратами, ще один - довічне ув'язнення.
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