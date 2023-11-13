Окупанти в Донецьку "засудили" українського військового на 30 років ув'язнення

Про це йдеться у заяві слідчого комітету Росії.

Зазначається, що українського військовослужбовця окупанти визнали винним у вбивстві шести людей у Маріуполі.

Росіяни заявляють, що Завалецький в Маріупольському вищому металургійному професійному училищі начебто допитував та вистрілив у цивільного чоловіка.

Суду у так званій ДНР призначив українцю покарання у вигляді 30 років ув'язнення з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.