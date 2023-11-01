Довічне ув'язнення та 30 років за ґратами: суд так званої "ДНР" засудив трьох українських військових
У терористичній "ДНР" окупанти незаконно судили трьох військових ЗСУ - двоє бійців отримали 30 років за ґратами, ще один - довічне ув'язнення
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
До довічного ув'язнення засудили начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин.
"Вкотре наголошую, оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий "суд" — це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії", - коментує Лубінець.
Омбудсман наголошує, що такі "вироки" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, тож їх можна вважати воєнним злочином.
"Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", - додав омбудсман.
- Так званий суд терористичної "ДНР" засудив двох морських піхотинців ЗСУ, Володимира Пафіцевича і Євгена Вахненка, до 22 років суворого режиму: їх звинуватили у нібито вбивстві цивільного в Маріуполі.
- Так званий верховний суд терористичної "ДНР" засудив двох українських військових до 22 та 25 років колонії суворого режиму.
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