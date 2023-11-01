Довічне ув'язнення та 30 років за ґратами: суд так званої "ДНР" засудив трьох українських військових

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

До довічного ув'язнення засудили начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин.



"Вкотре наголошую, оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий "суд" — це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії", - коментує Лубінець.

Омбудсман наголошує, що такі "вироки" є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, тож їх можна вважати воєнним злочином.

"Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території", - додав омбудсман.