У "ДНР" двох українських морпіхів "засудили" до 22 років суворого режиму
Так званий суд терористичної організації "ДНР" засудив двох морських піхотинців ЗСУ, Володимира Пафіцевича і Євгена Вахненка, до 22 років суворого режиму: їх звинуватили у нібито вбивстві цивільного в Маріуполі
Про це інформує російське видання Коммерсантъ.
Зазначається, що у березні 2022 року у Маріуполі військові нібито затримали місцевого жителя, якого потім "вбили за наказом командира.
"Морпіхи вважали, що він бачив їхнє розташування і міг повідомити подробиці російським військовим. Згодом Пафіцевич пов'язав до одягу вбитого червону пов'язку, що символізує підтримку російської армії, щоб видати жертву за сепаратиста", - йдеться у повідомленні.
Українських військових засудили нібито за жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті заборонених засобів і методів та убивстві, вчиненим групою осіб за попередньою змовою.
Там вказали, що нібито справу ще одного "учасника" розглядають у суді.
- 14 червня Росія провела у Ростові-на-Дону фарсовий "суд" над 22 азовцями, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Серед засуджених було вісім жінок і 14 чоловіків, зокрема екскомандир роти.
- Також 16 серпня, в окупованому Донецьку на підконтрольній РФ території суд "засудив" військовополоненого азовця з Волині Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму. Матір про "вирок" дізналася із соцмереж.
- Того ж дня, так званий суд "ДНР" засудив до 24 років ув'язнення полонених азовців Павла Артеменка та Антона Романюка. Засуджених військових полку "Азов" звинувачують у "обстрілі житлових будинків "ДНР" під час відступу весною 2022 року".
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