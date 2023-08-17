Про це інформує російське видання Коммерсантъ.

Зазначається, що у березні 2022 року у Маріуполі військові нібито затримали місцевого жителя, якого потім "вбили за наказом командира.

"Морпіхи вважали, що він бачив їхнє розташування і міг повідомити подробиці російським військовим. Згодом Пафіцевич пов'язав до одягу вбитого червону пов'язку, що символізує підтримку російської армії, щоб видати жертву за сепаратиста", - йдеться у повідомленні.

Українських військових засудили нібито за жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті заборонених засобів і методів та убивстві, вчиненим групою осіб за попередньою змовою.

Там вказали, що нібито справу ще одного "учасника" розглядають у суді.