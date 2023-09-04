У "ДНР" двох українських військових "засудили" до понад 20 років арешту
Так званий верховний суд терористичної "ДНР"засудив двох українських військових до 22 та 25 років колонії суворого режиму
Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.
Одного з українських військових звинуватили у нібито пораненні одного та розстрілі двох мирних жителів Маріуполя. Його засудили до 25 років ув'язнення.
"Слідство" заявляє, що навесні 2022 року військовий "розстріляв із ручного кулемета трьох мирних мешканців, які йшли вулицею". Заявляється, що двоє місцевих померли на місці, третьому пораненому чоловікові вдалося вижити.
Другого військового засудили до 22 років арешту за нібито вбивство цивільного у Маріуполі. Окупанти стверджують, що військовий, разом із товаришами, "затримали цивільного чоловіка" та "за наказом командира розстріляли затриманого з автомата, підозрюючи у підтримці СВО".
- Так званий суд терористичної "ДНР" засудив двох морських піхотинців ЗСУ, Володимира Пафіцевича і Євгена Вахненка, до 22 років суворого режиму: їх звинуватили у нібито вбивстві цивільного в Маріуполі.
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