У "ДНР" двох українських військових "засудили" до понад 20 років арешту

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Одного з українських військових звинуватили у нібито пораненні одного та розстрілі двох мирних жителів Маріуполя. Його засудили до 25 років ув'язнення.

"Слідство" заявляє, що навесні 2022 року військовий "розстріляв із ручного кулемета трьох мирних мешканців, які йшли вулицею". Заявляється, що двоє місцевих померли на місці, третьому пораненому чоловікові вдалося вижити.

Другого військового засудили до 22 років арешту за нібито вбивство цивільного у Маріуполі. Окупанти стверджують, що військовий, разом із товаришами, "затримали цивільного чоловіка" та "за наказом командира розстріляли затриманого з автомата, підозрюючи у підтримці СВО".