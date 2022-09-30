Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"У Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків, для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що окупаційне керівництво тимчасово зайнятих територій примушує місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти Російської Федерації. Так, в місті Маріуполь, вчителям навчальних закладів погрожують звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський, іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт при отриманні російського.

А в населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів Російської Федерації до 1 жовтня, жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій.

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