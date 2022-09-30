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Окупанти в Херсоні виселили мешканців кількох гуртожитків, щоб заселити солдатів

30 вересня, 2022 п'ятниця
07:35
війна з Росією окупанти

У тимчасово окупованому Херсоні мешканців кількох гуртожитків виселили, аби  заселити військовослужбовців РФ

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"У Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків, для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що окупаційне керівництво тимчасово зайнятих територій примушує місцевих жителів отримувати громадянство та паспорти Російської Федерації. Так, в місті Маріуполь, вчителям навчальних закладів погрожують звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський, іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт при отриманні російського. 

А в населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів Російської Федерації до 1 жовтня, жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій. 

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Маріуполь
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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