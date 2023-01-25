Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні за 25 січня.

Окрім того, у Генштабі розповіли, що в Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати паспорти РФ. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено.

Росіяни все ще зазнають значних втрат - за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських військових. Зазначається, що через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів їх перевозять до Луганська або на територію Росії.

ЗСУ знищили російський літак су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 дрони "Орлан-10"

Своєю чергою авіація ЗСУ протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника.

За день росіяни завдали 21 авіа- та 5 ракетних ударів

Також окупанти здійснили 27 обстрілів з РСЗВ по території України.

У Генштабі розповіли, що ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворожих наступальних угруповань не виявлено. Артилерійських обстрілів зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині.

ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині. На Лиманському під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Ямполівка - Донецької.

під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Ямполівка - Донецької. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони сімнадцяти населених пунктів. Зокрема, Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині.

вогневого впливу зазнали райони сімнадцяти населених пунктів. Зокрема, Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині.

противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині. На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти населених пунктів. Серед них - Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі.

від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти населених пунктів. Серед них - Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали шістнадцять населених пунктів, зокрема, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у Мелітополі загарбники масово розміщують особовий склад армії РФ.

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