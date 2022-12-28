Окупанти в Криму "засудили" журналістку Ірину Данилович до 7 років ув'язнення

Про це поінформували журналісти ZMINA.

28 грудня незаконна "суддя" так званого "Феодосійського міського суду" Наталія Кулинська оголосила вирок у справі медсестри та цивільної журналістки Ірини Данилович. Кулинська призначила їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, також громадська діячка має відшкодувати окупантам 50 тис. рублів.

Перед цим Ірину Данилович викрали співробітники ФСБ РФ, її били та душили, стан жінки суттєво погіршився. Потім російські силовики звинуватили Ірину в зберіганні саморобного вибухового пристрою.

У промові під час останнього слова Ірина Данилович говорила про кримчан, яких насильно викрали окупанти, зокрема лунали такі імена безвісти зниклих українців: Різван Абдураманов, Марсель Аляутдінов, Ескендер Апселямов, Арсен Суюнов, Шевкет Аріпов, Іван Бондарець, Валерій Ващук, Максим Каплієнко, Федір Костенко, Катерина Клапова, Василь Черниш, Арсен Алієв, Мухтар Арісланов, Руслан Генієв, Іслям Джеппаров, Сейран Зінєдінов, Ервін Ібрагімов, Джевдет Іслямов, Арлен Терехов, Тимур Шеймарданов, Решат Аметов.

"Люди без облич та імен, упевнені у своїй безмежній владі та безкарності, викрадають людей, незаконно позбавляють волі, піддають тортурам, займаються пограбуванням їхніх будинків. А потім, щоб приховати чи виправдати свої звірства, заводять на цих людей кримінальні справи, підкидають у їхні особисті речі чи будинки вибухові речовини, наркотики чи на що там фантазії вистачить", – сказала громадська діячка.

Нагадаємо: Ірина Данилович - журналістка, медсестра та громадська активістка з Феодосії. Вона співпрацювала з виданням "INжир media" та правозахисним проєктом "Кримський процес". Також ZMINA пише, що Ірина Данилович увійшла до незалежної медичної профспілки та захищала права й інтереси працівників сфери.

Силовики російської ФСБ викрали жінку 29 квітня, до 7 травня її утримували без будь-якого статусу чи допомоги адвокатів.

"Її допитували на поліграфі, чинили психологічний тиск: обіцяли вивезти в ліс, до Маріуполя і годували один раз на день", - поінформували журналісти.

Згодом у жінки "знайшли" вибухівку.

9 грудня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну злочинна окупаційна влада винесла вироки кримським політв’язням, загальний термін ув’язнення яких становить понад 1300 років.

19 грудня поінформували, що російські загарбники прийшли з обшуком до будинків трьох кримських татар - братів Ахаєвих. Двох із низ затримали та відвезли в невідомому напрямку.

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