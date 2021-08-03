Окупанти в ОРДЛО проводять військові "навчання": хочуть призвати місцевих, - розвідка

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

"Командування ЗС РФ продовжує утримувати угруповання військ у готовності до застосування. Зокрема, в рамках навчань передбачається призов військовозобов’язаних запасу та формування військових частин резерву", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що окупанти з 2 серпня розпочали проведення командно-штабних навчань із залученням військ.