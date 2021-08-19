Окупанти в ОРЛО анонсували військові збори і призов "резервістів"
Терористи "ЛНР" напередодні 23 серпня планують розпочати військові збори
Про це повідомляють ЗМІ окупантів.
Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник доручив окупантам провести військові збори за участю тисячі резервістів.
Вони будуть проходити з 23 по 27 серпня. На них призовуть людей, які приписані до складу резервних формувань.
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