Окупанти в ОРЛО анонсували військові збори і призов "резервістів"

Про це повідомляють ЗМІ окупантів.

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник доручив окупантам провести військові збори за участю тисячі резервістів.

Вони будуть проходити з 23 по 27 серпня. На них призовуть людей, які приписані до складу резервних формувань.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



