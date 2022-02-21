Окупанти вбили двох бійців ООС і мирного жителя, ще чотирьох українських військових поранено
21 лютого станом на 18:30 внаслідок обстрілів Зайцевого та Водяного російськими окупаційними військами в зоні Операціїї об'єднаних сил двоє українських військових загинули та четверо дістали поранення, у Новолуганському загинув мирний житель
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
"Близько 17:20 в селищі Новолуганське снаряд влучив у квартиру на другому поверсі, також під вогнем опинився колишній гуртожиток, де зараз функціонують магазини. Загинув 51-річний житель селища. Пошкоджено газогін", - йдеться у повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група та керівництво Бахмутського райвідділу поліції, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).
"Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація - ст. 258 ККУ (терористичний акт). Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - повідомляють у пресслужбі.
У поліції повідомляють, що протягом доби зафіксували вісім пошкоджень інфраструктури внаслідок обстрілів росіян. Без електропостачання та/або води залишились близько 43 тис. жителів.
"Без водопостачання залишилася Авдіївка та навколишні села, а також Мар’їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє в Красногорівці, а також двох населених пунктах поблизу Торецька - Дружба та Озарянівка", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Україна порушила кримінальні справи за "евакуацію" людей з ОРДЛО та відлов "призовників".
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