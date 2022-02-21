Україна порушила кримінальні справи за "евакуацію" людей з ОРДЛО та відлов "призовників", - Венедіктова

Про це вона написала у Facebook.



"Окупаційні адміністрації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей протягом останніх днів здійснюють незаконне переміщення населення до РФ, а чоловіків, навпаки, не випускають, примушуючи до вступу до лав так званих збройних сил "ЛНР" і "ДНР". За цими фактами Луганська та Донецька обласні прокуратури вже зареєстрували кримінальні провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ч.1. ст. 438 КК України)", - повідомила Венедіктова.



Генпрокурорка зазначає, що під виглядом безпідставної "евакуації" окупанти "фактично здійснюють депортацію українських громадян" до Росії. Серед цих людей - діти-сироти, учні інтернатів, пацієнти психоневрологічних лікувальних закладів.



"Ці дії призводять до порушення положень ст. 49 Женевської конвенції (ІV) про захист жертв війни від 1949 року та ст. 85 (4)(а) Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій і є воєнними злочинами", - зауважила Венедіктова.



Також генпрокурорка пише про те, що ватажки "ЛНР" та "ДНР" примушують людей ставати на військовий облік, приймати присягу на вірність окупаційній адміністрації, а потім надають їм "військові звання".



"Мешканцям надсилають "повістки", погрожуючи кримінальною відповідальністю за ухилення від вступу до їхніх лав. Також відбуваються незаконні затримання посеред вулиць та примусову доставку до "призовних пунктів", - додала Венедіктова.



Такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, передбачених, зокрема, статтями 51, 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та визнаються воєнними злочинами.



Венедіктова зазначає, що окупаційні адміністрації не вперше вдаються до таких дій. Крім того, зараз вони особливо активізували свою незаконну діяльність.



"Особи, які не бажають вступати до незаконних збройних формувань, є жертвами міжнародного злочину та потребують відповідного захисту від кримінального правопорушення. У зв'язку з цим органи прокуратури вносять відповідні відомості до ЄРДР за ст. 438 КК України та закликають громадян, щодо яких вчиняються такі воєнні злочини, інформувати українські органи прокуратури та правопорядку для відповідного реагування", - написала Венедіктова.



Повідомляти про воєнні злочини можна:

Офісу Генерального прокурора - conflict@gp.gov.ua

Донецькій обласній прокуратурі - priom_gromad@don.gp.gov.ua, +380(66)477 17 03

Луганській обласній прокуратурі - zvernennia@lug.gp.gov.ua, (06452) 4-13-50

Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

Водночас у Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців, зокрема тих, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, із закликом не вірити брехні окупаційної влади.

Через "евакуацію" російськими окупантами з ОРДЛО населення 19 лютого у Ростовській області оголошено стан надзвичайної ситуації.