РФ ударила по ринку в Костянтинівці: вбито щонайменше 16 людей, Зеленський відреагував
У середу, 6 вересня, російські терористи вдарили по людному місцю в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули 16 людей, 28 поранено
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, внаслідок обстрілу РФ ринку у Костянтинівці постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник.
Станом на 16:00 ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.
Крім того, пожежники ліквідували загоряння площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.
Фото: Ігор Клименко, МВС
Про обстріл Донеччини повідомив президент України Володимир Зеленський у Телеграм. Він заявив, що росіяни вдарили по місцевому ринку у Костянтинівці з артилерії. Внаслідок удару було відомо про 16 загиблих та багато поранених
"Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", - наголосив Зеленський.
Президент також опублікував відео з місця обстріл
Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що серед загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки є дитина. Крім того, росіяни поранили щонайменше 20 людей.
"Російські війська - це терористи, яким не буде прощення і спокою. За все прийде справедлива відплата", - написав Шмигаль.
Напередодні про обстріл міста повідомляли кореспонденти Радіо Свободи.
Місцеві медіа публікували кадри влучання у людне місце.
- Ввечері 24 липня окупанти також обстріляли Костянтинівку на Донеччині касетними боєприпасами, внаслідок чого 2 людей загинуло (у тому числі 10-річний хлопчик), поранено 7 дітей та дорослих.
- Згодом внаслідок цього російського обстрілу в лікарні померла дівчинка 2011 року народження, поранена напередодні.
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