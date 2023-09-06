РФ ударила по ринку в Костянтинівці: вбито щонайменше 16 людей, Зеленський відреагував

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, внаслідок обстрілу РФ ринку у Костянтинівці постраждали 44 особи: 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих - рятувальник.

Станом на 16:00 ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим.

Крім того, пожежники ліквідували загоряння площею 300 квадратних метрів. Пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.

Фото: Ігор Клименко, МВС

Про обстріл Донеччини повідомив президент України Володимир Зеленський у Телеграм. Він заявив, що росіяни вдарили по місцевому ринку у Костянтинівці з артилерії. Внаслідок удару було відомо про 16 загиблих та багато поранених

"Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", - наголосив Зеленський.

Президент також опублікував відео з місця обстріл

Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що серед загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки є дитина. Крім того, росіяни поранили щонайменше 20 людей.

"Російські війська - це терористи, яким не буде прощення і спокою. За все прийде справедлива відплата", - написав Шмигаль.

Напередодні про обстріл міста повідомляли кореспонденти Радіо Свободи.

Місцеві медіа публікували кадри влучання у людне місце.