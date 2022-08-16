Окупанти вдарили ракетами по Житомирщині
Сьогодні, 16 серпня, в Житомирській області зафіксували два влучання російських ракет
Про це інформує в телеграмі голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
"На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару", - пише Бунечко.
На Житомирщині повітряну тривогу оголосили о 12:58.
Пепередньо відомо, що ракети окупанти випустили з Білорусі.
- 14 серпня на Житомирщині громадянки РФ фотографували військові об'єкти.
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