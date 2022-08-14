На Житомирщині громадянки РФ фотографували військові об'єкти

Про це повідомили в facebook-сторінці патрульної поліції Житомирської області.

"Патрульні отримали виклик, що невідома особа фотографує житлові будівлі та військові об'єкти. Світлини військових об'єктів та будівель дійсно були в телефоні жінки", - йдеться в повідомленні.

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Проте жодних документів, що підтверджують законність перебування в Україні не мала, пояснити мету перебування в області та країні не могла. Під час поверхневої перевірки в жінки патрульні виявили два паспорти РФ.

Окрім цього повідомляється, що ТОРівці затримали жінку, яка поводила себе агресивно надати документи для перевірки особи відмовлялася. Повідомляється, що затримана мала копію паспорта РФ.

Затриманих жінок патрульні передали працівникам СБУ.

В Україні станом на 7 серпня правоохоронці розслідують майже 26 тисяч справ про підозру у воєнних злочинах, скоєних після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

8 серпня у Бахмуті поліція затримала шістьох прихильників "русского міра".

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